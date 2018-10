RMC SPORT - Nela sul Milan: "Gattuso ha fatto bene a cambiare, le due punte possono funzionare benissimo"

Sebino Nela, ex difensore della Roma, ha parlato così del Milan ai microfoni di RMC Sport: "Cutrone in area di rigore ci sa fare. I due attaccanti nel Milan possono funzionare benissimo, Gattuso ha fatto bene a cambiare. Mi dispiace che si sia creato questo clima intorno al Milan, perchè se vince mercoledì è 4° in classifica".