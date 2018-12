RMC SPORT - Pagliari: "Il Milan sta pensando seriamente al ritorno di Ibra. Ai rossoneri serve un giocatore che possa fare la differenza subito"

Silvio Pagliari, agente tra gli altri di Manolo Gabbiadini, è intervenuto all'interno del Live Show di RMC Sport e sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan ha dichiarato: "Ibrahimovic sì o no? Più sì che no. Al Milan serve un giocatore che possa fare la differenza subito e ci stanno pensando seriamente. Io sono contrario a livello personale perché io sarei per far giocare i giovani come Cutrone. I rossoneri devono prendere per forza qualcuno a centrocampo, ma anche la Roma in mediana faranno qualcosa. Monchi ha portato a casa tanti giovani molto interessanti ma a centrocampo manca l'aggressività che portava Nainggolan".