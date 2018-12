RMC SPORT - Palmeri: "Il Milan non deve solo pareggiare il bilancio ma anche recuperare 126 milioni di passivo"

Tancredi Palmeri, opinionista di RMC Sport, è intervenuto durante il Live Show per parlare dei maggiori temi di attualità del calcio nostrano.

Sul Milan

"Ci mancava anche la paura dei flauti. Il rigore non mi sembra assurdo. Si vede Abate strattonare il giocatore e per questo lo ha dato l’arbitro. Non mi sembra scandaloso. Va riconosciuto a Gattuso che ha sgombrato il campo da qualsiasi alibi. Dopo due partite e sei punti tutti decantavano le qualità del gruppo. Bastava più concentrazione per passare il turno. Non ci sono attenuanti".

Sulla sentenza Uefa

"Sono stato attaccato perché ho fatto notare che è stata una stangata. Il Milan non deve solo pareggiare il bilancio ma anche recuperare 126 milioni di passivo. Inter e Roma hanno avuto 5 anni di tempo, il Milan solo due e mezzo e sai che in questa stagione non incasserai nulla dall’Europa. Ad esempio Higuain è stato pagato 18 milioni di prestito oneroso più 18 di stipendio, ne costerà altri 36 più altri 51 di stipendio per tre anni. Hai un debito di questo tipo e sai che almeno 80 ne devi sborsare per Higuain. Credo che tornerà alla Juventus e non so a chi lo potrà girare".