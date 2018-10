RMC SPORT - Pancaro: "Gattuso, lasciamolo lavorare. Per una rifondazione serve sempre tempo"

L’ex terzino del Milan e della Lazio Giuseppe Pancaro è intervenuto durante la trasmissione RMC Sport Live Show e ha commentato così il momento della squadra rossonera.

Sul Milan e la posizione di Gattuso

"Non so quale siano le responsabilità. Nei momenti negativi vanno suddivise. Non è giusto che a ottobre si mette sul banco degli imputati un allenatore. Bisogna farlo lavorare e dargli il tempo che ci vuole. Negli ultimi anni il Milan non è quello di una volta. Ora sono entrate persone come Maldini e Leonardo che amano il Milan e possono farlo ripartire. Ma ci vuole tempo, così come per il tecnico. Certo, se sei il tecnico del Milan le aspettative sono alte, ma bisogna capire anche il momento storico del club. Stiamo parlando di rifondazione e ci vuole tempo. Il cambio di dirigenti negli anni ha creato problemi. La Juve fa capire quanto sia importante una società forte. Più che un problema tecnico, si deve parlare di ristrutturare una società forte. Personalità del tecnico? Per provare a tornare a vincere servono tutte le componenti, dalla società all’allenatore, fino ai giocatori e ai tifosi".