RMC SPORT - Parisi: "Ibra-Milan possibile, ma il club attende la sentenza UEFA"

Fabio Parisi, agente di mercato, a RMC Sport Live Show ha parlato del mercato invernale del Milan.

Milan, non trapela niente sulle prossime mosse?

"Ibrahimovic possibile, è una pista su cui si può lavorare. Higuain e Cutrone probabilmente non bastano al Milan e un centravanti in più farebbe comodo. Ma in questo momento il Milan sta aspettando la sentenza del 20 novembre per capire come potrà agire sul mercato. Se il Milan dovesse avere dei paletti la priorità è a centrocampo visti gli infortuni".