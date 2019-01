RMC SPORT - Ponciroli: "Piatek, questo esordio può cambiare la carriera"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso di Milan-Napoli di Coppa Italia: "Siamo contenti che Higuain sia al Chelsea in questo momento. Sono felicissimo per i tifosi del Milan. Piatek ha toccato due palloni e ha fatto due reti, non ho mai visto Koulibaly così in difficoltà. Il Milan ha trovato un centravanti vero che non si arrabbia mai e pensa soltanto al gol. Ha ragione Gattuso sembra un automa. Un esordio così può cambiare non solo la stagione del Milan ma anche la carriera di Piatek".