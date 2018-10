RMC SPORT - Ravelli a MN: "Questione stadio? Si va verso la condivisione di San Siro con l'Inter"

Arianna Ravelli, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a RMC Sport e sui temi emersi dall'Assemblea degli azionisti di questa mattina del Milan ha spiegato: "Stadio? Credo si vada verso la condivisione di San Siro con l'Inter, poi bisognerà capire come si svilupperà il tutto. Credo che questa sia l'ipotesi più probabile al momento. Uefa? Si è presa un po' di tempo per vedere la situazione al Milan dopo l'arrivo della nuova proprietà. Scaroni ha detto che si attende una decisione entro fine anno, intanto la Uefa ha deciso di tenere in garanzia i premi e i ricavi dell'Europa League del Milan. Entro fine anno ci saranno quindi due decisioni importanti per il futuro della società di via Aldo Rossi".