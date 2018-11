RMC SPORT - Rombolà a MN: "Ci sono possibilità che la squalifica di Higuain venga ridotta"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, ed esperto in diritto sportivo, Carlo Rombolà, ha parlato così del ricorso contro la squalifica di Higuain per due giornate: "Ci sono possibilità, dipenderà da cosa ha scritto l'arbitro nel refarto. In assenza di ingiurie ci sono possibilità di una riduzione della squalifica".