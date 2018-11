RMC SPORT - Rombolà a MN: "Milan-UEFA, si va verso una pena più mite. La nuova proprietà è credibile"

Durante la trasmissione “Milan News” su RMC Sport, l'avvocato ed esperto in diritto sportivo, Carlo Rombolà, ha parlato così del questione Milan-UEFA:

Sulla sentenza UEFA: "Il Tas di Losanna ha valutato la situazione finanziaria del Milan di luglio dopo il passaggio ad Elliott che era quindi diversa da quando era stata valutata dall'UEFA. Ora si sta andando verso una pena più mite, proprio come hanno chiesto gli arbitri di Losanna. Per l'UEFA la vecchia proprietà milanista non meritava credibilità, mentre ora con Elliott è cambiato tutto. Il clima è cambiato nei confronti del Milan, la nuova gestione ha dato delle maggiori credenziali".

Sul ricorso contro la squalifica di Higuain: "Ci sono possibilità, dipenderà da cosa ha scritto l'arbitro nel refarto. In assenza di ingiurie ci sono possibilità di una riduzione della squalifica".