RMC SPORT - Tenerani: "Milan a pezzi, la Fiorentina deve approfittarne"

Mario Tenerani, ospite di RMC Sport, ha parlato così della Fiorentina e della prossima sfida del Milan in un intervento all'emittente radiofonica, ieri: "È una squadra ricca di giovani la Fiorentina e ciò che contraddistingue questo tipo di squadre è la discontinuità. Le rimonte di Sassuolo ed Empoli sono diverse, nel derby toscano i viola hanno usato la ragione per ribaltare il risultato. I 6 gol fatti in due partite possono indurre all'ottimismo la piazza. Il Milan domani? È a pezzi, in chiave Fiorentina potrebbe essere un'occasione da sfruttare. È una sfida tra due squadre molto incerte".