Rodriguez a MTV: "Vincendo le prossime partite torneremmo in alto in classifica. Gattuso? Abbiamo tutti un buon rapporto con lui. Perdere ci fa star male"

Ricardo Rodriguez ha parlato a Milan Tv della partita contro la Sampdoria: “È importante che noi vogliamo fare quanto facciamo in allenamento e quanto chiede il Mister. Noi vogliamo sempre vincere. Vincendo le prossime partite saremmo ancora in alto, per questo sono partite difficili ma in cui si può vincere. Il rapporto con il Mister è buono per tutti, perché lui è un uomo buono. Quando perdiamo stiamo male. La Sampdoria vuole vincere, sono avanti a noi, se vincono avanzano ulteriormente. È una partita difficile ma se facciamo le cose bene possiamo vincere. Dobbiamo fare di più perché è questo che vogliamo”