Rodriguez: "C'era l'interesse del PSG, ma il Milan è il Milan, vedrete cosa succederà quanto torneremo in Champions"

Ricardo Rodriguez, intervistato da Tagblatt, ha parlato del rapporto con Gattuso, sottolineando poi di aver apprezzato le mire del PSG ma di essere felicissimo al Milan, club che per lo svizzero rappresenta già il top.

Sul rapporto con Gattuso: "E' una persona onesta, è un allenatore che ama il calcio. In Italia il campionato è molto difficile, in molti non ce l'hanno fatta".

Sull'interessamento del PSG: "C'era interesse ma sono ancora al Milan. San Siro è uno stadio di livello mondiale, i tifosi sono pazzi per il calcio".

Sulle ambizioni: "Il Milan è il Milan, tanti giocatori vogliono giocare qui. Il club ha una tale aura, vedrete cosa succederà quando giocheremo di nuovo in Champions League".