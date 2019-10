Roma, Zaniolo a Sky: "Bellissima serata soprattutto per la squadra"

Nicolò Zaniolo è stato intervistato da Sky Sport al termine di Roma-Milan: "Abbiamo fatto una buona fase offensiva, è stata una bellissima serata, soprattutto per la squadra. Penso da allenarmi giorno per giorno e migliorare, poi lascio parlare al campo. Ringrazio il pubblico per questi grandissimi applausi che mi riserva anche quando gioco meno bene. La Champions? Pensiamo sempre a vincere".