Romagnoli a MN: "Eravamo in partita poi c'è stato il mio errore, ho colpito male la palla. Usciamo insieme da questo periodo"

Nel post di Empoli-Milan, il capitano Romagnoli ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it presente in mix zone: "Ho preso male la palla, l'ho rinviata male e ho colpito Mchelidze, poi è arrivato il rigore. Questo è successo. Gattuso non mi ha detto nulla, lo so bene da solo che ho sbagliato. Dovevamo chiuderla prima, serve continuare a lavorare e pensare subito al Sassuolo per vincerla. Higuain dipendente? Siamo dipendenti da tutti, da chi attacca e da chi difende. Bisogna rimanere compatti e lavorare insieme. Da questo periodo si esce lavorando e imponendo il nostro gioco, cercando di sbagliare il meno possibile. Non andiamo a fiammate, oggi eravamo molto dentro la partita e poi è arrivato il mio errore. Resta una buonissima partita ma il risultato è quello che conta purtroppo. Dobbiamo imparare dai nostri sbagli e continuare, la squadra è con Gattuso".