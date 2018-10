Romagnoli: “Siamo più forti degli altri anni. Obiettivi? Conquistare la Champions e andare più avanti possibile in Europa League”

Ai microfoni di Sky, Alessio Romagnoli ha parlato così del Milan di quest’anno e dei suoi obiettivi: “Siamo più forti degli altri anni, abbiamo ambizioni più elevate rispetto al passato. Possiamo fare bene, poi dipende da noi, il derby è sempre unico dovremo essere bravi noi a giocarcela bene, a essere spensierati perché in campo devi fare il tuo gioco e non devi avere paura e pensare a portare a casa la partita. Obiettivi? Penso che una società come il Milan che è abituata a vincere tanto debba continuare questa tradizione, arrivare più in alto possibile in serie A, andare più avanti possibile in Europa League e conquistare un posto in Champions. Speriamo di vincerlo questo derby, ma sono sicuro che faremo una grande partita".