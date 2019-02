Romagnoli su Higuain: "Dispiace, ha fatto la sua scelta"

Fra gli argomenti affrontati da Alessio Romagnoli a margine dell’evento Nike Football Masterclass c’è anche quello relativo all’addio di Gonzalo Higuain: "Non ci siamo liberati di un peso, lo reputo ancora il più forte attaccante al mondo. Dispiace, lui ha fatto le sue scelte e ha deciso di andare via, le rispettiamo. È un mio amico, se è felice per me va bene. Ora abbiamo degli altri giocatori che non lo fanno rimpiangere".