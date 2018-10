Romagnoli sul derby: “Non dobbiamo avere paura, occhio a Icardi in area di rigore”

Alessio Romagnoli ha commentato così a Repubblica il derby di domenica e la sfida tra Icardi e Higuain: “E’ il derby più tecnico degli ultimi anni. L’Inter ha più esperienza e fa la Champions. Noi abbiamo più ambizioni delle scorse stagioni. Siamo poco dietro in classifica, dobbiamo abituarci a rimanere il più in alto possibile. Gattuso ci sprona a non accontentarci: abbiamo fiducia in lui, è sempre stato dalla nostra parte. Cosa servirà domenica? Spensieratezza. Rabbia sportiva. Personalità. Non avere paura. Fare il nostro gioco, l’azione che parte dal basso. Subire il meno possibile. Giocare per vincere. Icardi-Higuian? Tra i migliori al mondo. Higuain ha fatto più gol. Icardi in area è a casa sua: vietato distrarsi sui cross”.