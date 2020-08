Rui Costa a Sportmediaset: "Presto rivedremo il Milan in Champions, so quanto ci tiene Maldini"

Rui Costa, direttore sportivo del Benfica ed ex rossonero, è stato intervistato da Sportmediaset e ha parlato del momento del Milan: "Stanno lavorando bene, si sapeva che ci voleva un po' di tempo per far sì che il Milan tornasse dove doveva essere. I risultati si cominciano a vedere e presto torneremo a vedere il Milan in Champions League, sono sicurissimo di questo. Conosco le capacità di Paolo, gli auguro che riesca a fare tutto quello che desidere, so quanto ci tiene e quanto è tifoso di questa squadra e vuole vedere a tutti i costi il Milan dove non può più uscire".