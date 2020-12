Rummenigge: "Tonali ragazzo molto valido. Ibra? Fenomenale"

Intervistato da Tuttosport, Karl-Heinz Rummenigge, tra le altre cose, ha parlato anche di Tonali, di Ibrahimovic e del Milan: "È un ragazzo molto valido - ha dichiarato a proposito del giovane centrocampista - altrimenti non sarebbe il Golden Boy italiano e non giocherebbe nel Milan. Lo conosciamo bene, ma io ho una teoria sui giovani: come per quelli tedeschi è meglio crescere per alcuni anni in Bundesliga, quelli italiani non vanno portati via dalla Serie A troppo presto. Ibrahimovic è fenomenale e lo dimostra ogni domenica. Ha trascinato tutta la società, è il leader del Milan. Io non sono mai stato integralista, anzi: spingo sempre per un mix tra talenti e campioni esperti. Questi ultimi aiutano tantissimo, soprattutto nei momenti più complicati. È bello rivedere le due milanesi di nuovo in lotta per lo scudetto dopo anni di dominio assoluto da parte della Juventus. Mi sembra un campionato molto combattuto. Ho un debole anche per il Sassuolo".