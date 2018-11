Sabatini: "Gattuso ha fatto giocare sempre gli stessi, i nuovi non li ha praticamente inseriti"

Intervenuto a Radio Sportiva, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato così il momento del Milan: "Higuain? Gattuso ha preso la decisione di farlo giocare con la Juve perché ci teneva molto. Se non l'avesse fatto giocare sarebbe scoppiato in lacrime o avrebbe perso la testa. Cutrone al momento non è un giocatore che vale Higuain. I tanti infortuni? Molti sono traumatici e quindi non è una questione di preparazione o staff medico. Gattuso però è da metà luglio che fa giocare sempre gli stessi. I nuovi non li ha praticamente inseriti".