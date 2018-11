Sabatini: "Ottimo lavoro di Gattuso, la squadra non è ostile all'allenatore"

Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato così a Radio Sportiva il lavoro di Rino Gattuso sulla panchina del Milan: "Gattuso? I tifosi lo valutano solo in base ai risultati. In generale il suo lavoro è ottimo, eccellente. Ha sopportato tante pressioni, anche dopo il derby perso con l'Inter. Ha avuto risposte dalla squadra, che non è ostile all'allenatore".