Sabatino a RAI Sport: "Higuain campione indiscusso. Derby femminile? Aspettiamo l'Inter in Serie A per divertirci"

Daniela Sabatino, capitano del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di RAI Sport in chiave derby: "Higuain è un campione indiscusso, sono contenta che sia venuto al Milan e spero che possa riportare il club ad altissimi livelli. Derby femminile? Spero che l'anno prossimo l'Inter possa arrivare in Serie A, così sarà bello anche per noi ragazze vivere le emozioni della stracittadina. Per domenica spero che vinca il Milan, senza dubbi, poi credo possa essere una bella partita e soprattutto il punto di svolta definitivo per il nostro campionato".