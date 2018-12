Sacchi avverte il Milan: "Parma organizzato. E davanti sono missili"

In vista di Milan-Parma, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Arrigo Sacchi, ex di entrambe le squadre: "Due società e due città - ha dichiarato - che mi hanno dato moltissimo me alle quali mi auguro di aver restituito qualcosa attraverso il bel gioco. Senza il Parma prima e il Milan poi io non sarei mai diventato quello che sono: logico che mi senta debitore". Sulla gara di oggi: "Il Milan dovrà stare molto attento perché i ragazzi di D’Aversa sono molto organizzati in fase difensiva e davanti vanno come missili. E poi sono in un momento magico. Il Milan, invece, ha speso parecchie energie in Europa League e ha avuto poco tempo per recuperare. Cosa dobbiamo aspettarci? Non lo so nemmeno io. Dal punto di vista tecnico il Milan è superiore, ma non sempre si vince con la tecnica".