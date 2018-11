Sacchi su Gattuso: "È un fenomeno, credetemi"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha elogiato Gennaro Gattuso per il lavoro svolto sulla panchina rossonera: "Ringhio è un fenomeno, credetemi. Ha dato un’anima al Milan, ha portato orgoglio, senso di appartenenza. E poi fa praticare un buon calcio, propositivo: al Milan mancano soltanto un po’ di velocità e un po’ di pressing. Però questi ragazzi non mollano mai, vincono le partite anche all’ultimo secondo. E Rino è uno che dà la vita per il calcio e per i suoi giocatori. Gattuso finora ha compiuto un lavoro enorme, soprattutto a livello psicologico: ha ridato dignità a una squadra che l’aveva smarrita, ha fatto capire ai giocatori che cosa significa essere al Milan".