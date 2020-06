Sala: "Accordo sulle volumetrie passo necessario. Ora avanti su questa strada"

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - L'intesa tra Comune e Inter e Milan sulle volumetrie per la realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro "era un passo necessario perché le squadre partivano da una richiesta che per noi era inaccettabile. Ora, questo, che ovviamente non è un accordo formale, ma è di massima sulle volumetrie, permette di andare avanti con il processo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'accordo raggiunto con i club a margine dell'assemblea pubblica dei lavoratori dello spettacolo a cui ha partecipato con l'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno. "La Giunta perché dichiari la pubblica utilità deve avere in suo possesso un piano progettuale ed economico-finanziario rifatto. Quindi noi, quanto prima le squadre ci daranno questo piano, tanto prima potremo, nel momento in cui andasse tutto bene, come mi auguro, dichiarare la pubblica utilità - ha aggiunto -. Da lì, il passo successivo sarà coinvolgere la Regione perché le squadre chiedono anche un centro commerciale. Poi arriveremo al passo decisivo, che oggi è difficile valutare quando sarà, perché dipenderà dal concatenamento di questi passaggi, e dalla decisione del Consiglio comunale". Parlando delle tempistiche Sala ha detto che "ci vorranno obiettivamente alcuni mesi. Dipende se ci danno in fretta questo piano che è fondamentale". (ANSA).