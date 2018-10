Sala su Mister Li: "Via dal Milan? Ora sono più tranquillo"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato anche dell’addio di Yonghong Li: "Ora sono tranquillo. Milan e Inter sono fondamentali per la nostra città. Conosco Scaroni da molti anni e ci siamo detti che quando Singer verrà a Milano lo porterà a Palazzo Marino. I milanisti mi davano dell’interista sui social per le mie critiche: era sotto gli occhi di tutti che Li non poteva essere il proprietario di uno dei club più vincenti del mondo. Il console cinese non lo conosceva nemmeno: sapevo di cosa parlavo".