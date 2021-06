Sala su San Siro: "Sarebbe una sede straordinaria per dare il via ai Giochi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il sindaco di Milano Sala ha parlato dei piani futuri per il Meazza. Queste le sue parole: "Qui ci sarà l'inaugurazione delle Olimpiadi 2026, questo è quanto scritto nel dossier di candidatura. Se ci dovesse essere un nuovo stadio, non ci sarebbero problemi col Cio. Il Meazza sarebbe una sede straordinaria per dare il via ai Giochi, per me rappresenta fonte di ricordi, il simbolo di tante vittorie".