Sala sul derby: "Finisce 2-2. Al Milan toglierei Bonaventura"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, grande tifoso interista, ha parlato del big match di questa sera: "Io il derby lo soffro. Da quando sono sindaco non vado a vederlo al Meazza. Allo stadio non riesco a stare tranquillo. Chi vince? Dico 2-2: sarà un derby con tanti gol. Se ci sono Icardi e Higuain, si segna pure contro le difese forti. Chi toglierei al Milan? Ho un debole per Bonaventura. E prenderei anche Higuain, ma solamente per non farlo giocare con loro...".