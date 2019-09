Salandin su Milan: "Mercato poco logico, la squadra ha delle lacune"

Torna come ogni mattina l'Editoriale su TMW Radio durante la 'Linea Diretta'. Ospite di oggi il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin. Ecco il suo pensiero sul Milan: "Giampaolo è un allenatore a cui serve tempo, ma al Milan non ce ne è. Il mercato è stato poco logico e si capiva fin da subito. La squadra ha delle lacune, è praticamente la stessa squadra dell'anno scorso che con Gattuso non è arrivata al 4° posto. Inoltre giocava per come voleva Gattuso. Serve una vittoria che fa sbloccare la squadra, che dia coraggio e consapevolezza".