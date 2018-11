Salvini: "Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere, ma ieri con qualche cambio magari sarebbe finita diversamente"

Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e grande tifoso milanista, è tornato a parlare dopo la polemica di ieri sera con Rino Gattuso al termine di Lazio-Milan: "Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa - riporta repubblica.it -. Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore. Quando ieri sull'1 a 0 l'allenatore della Lazio ha fatto tre cambi con tre uomini freschi e noi non abbiamo fatto manco un cambio nonostante ci stessero pressando da venti minuti ho parlato da tifoso".