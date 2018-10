Samp, Quagliarella: "Col Milan mi capitano sempre cose strane"

Massima attenzione a Fabio Quagliarella. Questa sera, il bomber della Samp proverà a segnare il suo secondo gol ai rossoneri. Fin qui, infatti, il Milan è sempre stato un tabù per l’ex Juve: "Ogni volta che gioco contro il Milan mi dico: vediamo che cosa succede stavolta. Mi capitano sempre cose strane - ha affermato alla Gazzetta dello Sport - dalla prima partita con l’Ascoli: diluvio, campo zuppo, colpo di testa perfetto, Dida ci mette la manona non so come, sulla respinta segna Cudini. E poi gli anni seguenti, di tutto: pali, un miracolo di Abbiati, un rigore dato e poi tolto dalla Var". Una considerazione anche su Higuain, suo avversario questa sera a San Siro: "Impressionano due cose. La capacità di trovare il gol in una frazione di secondo. E la perfezione dei movimenti: lui segna, ma se giochi vicino a lui fa segnare anche te".