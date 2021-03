Sampdoria, Augello rivela: "Sono milanista, ho sempre vissuto nel mito di Maldini. Sto rivedendo un Milan forte"

Tommaso Augello, terzino sinistro della Sampdoria, ha raccontato a Tuttosport: "Pensate che a San Siro non ho mai giocato. Avrei dovuto farlo nel febbraio dell'anno scorso contro l'Inter perché Murru era squalificato. Poi la gara venne rinviata per covid. Fu una bella mazzata, avrei voluto esserci. Ora ho quest'occasione. Sarà emozionante anche se un giorno vorrei giocare in un San Siro pieno. Se è vero che da ragazzo ero tifoso del Milan? Sono milanista anche adesso. Ho sempre vissuto nel mito di Maldini ma anche di Nesta e di tanti altri campioni. Penso a Kakà o Sheva, non è il caso di ricordarli tutti. Ora sto rivedendo un Milan forte, anche in termini societari. Ci sono giovani importanti. Stanno lavorando per tornare ad alti livelli. Giocare al Meazza? Non lo avrei mai immaginato. Non ci ho mai nemmeno pensato. Sarà bello essere lì. Peccato solo per l'assenza del pubblico. Tanti miei amici di Milano sarebbero venuti a vedermi, magari anche tifandomi contro".