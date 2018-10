Sassuolo, Boateng a Sky: "Il Milan ha fatto una partita giusta, hanno aspettato. Sono arrabbiato per la sconfitta"

Kevin-Prince Boateng ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Milan.

Sull'atteggiamento: "Abbiamo tenuto più noi la palla, questa è la nostra identità, tante volte bisogna prendersi dei rischi, forse oggi un po' troppi. Il Milan ha fatto una partita giusta, aspettando, ma noi andiamo avanti così. A Napoli vogliamo tenere la palla e fare gioco".

Sul Milan: "Ho visto una squadra che ha fatto una grande partita, hanno aspettato, non è facile venire qua e giocare per vincere. Non penso tanto al Milan oggi, forse sono l'unico che è arrabbiato per avere perso. Il Milan fa la sua strada, oggi ha fatto vedere di avere qualità, ma penso solo a noi".