Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, ha commentato così a calciomercato.com le voci di mercato su Stefano Sensi: "Contatti con il Milan? Non credo sia una cosa di stretta attualità, noi non abbiamo necessità di vendere. Di queste cose, comunque, se ne occupa Giovanni Carnevali, non voglio aggiungere altro".