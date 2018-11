Scaroni a MTV: "Mi aspetto una grande partita. Stiamo facendo meglio del previsto. Leonardo e Maldini seguono quotidianamente tutte le squadre rossonere"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima della sfida contro la Juventus: “Mi aspetto una grande partita, e sarà l’occasione per riportare in alto la Serie A. Una partita che vede in campo due grandi campioni come Higuain e Ronaldo sarà l’occasione perché la Serie A possa essere il campionato più visto al mondo. Abbiamo 150 paesi collegati e questo è positivo. Le cose dal mio arrivo sono andate bene, abbiamo più punti dell’anno scorso. C’è progresso, stiamo facendo meglio del previsto. Sono preoccupato per gli infortuni, abbiamo avuto una serie di infortuni che ci mette in difficoltà. Gattuso pare sia riuscito a trasmettere il suo cuore alla squadra, è importante. Leonardo e Maldini sono sul pezzo, li vedo tutti i giorni, seguono quotidianamente quello che avviene a tutte le nostre squadre. Il miracolo si può fare questa sera, me lo auguro”.