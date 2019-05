Scaroni: "Champions lontana solo tre punti. Allenatore e dirigenti godono della massima fiducia"

(ANSA) - MILANO, 9 MAGGIO.

"Lunedi' sera a San Siro ho visto segnali positivi dalla squadra, che ha sofferto, lottato, e' rimasta nella partita nonostante le difficoltà". Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, in una pausa dell'assemblea di Lega confida all'ANSA la sua fiducia per un finale di stagione positivo. "Siamo, nonostante tutto, a tre punti dalla Champions League - aggiunge -, sono fiducioso per questo finale di campionato, con sfide non facili, ma per le quali so che tutto il Club sta lavorando con impegno per conseguire il massimo risultato possibile. Sia l'allenatore che i nostri dirigenti sportivi godono della nostra massima fiducia, anche alla luce della corretta gestione delle criticità più recenti".