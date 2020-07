Scaroni: "La stabilità sportiva ci permette di guardare allo stadio e agli sponsor"

Il presidente rossonero Paolo Scaroni, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato delle tre cose fondamentali per il futuro del Milan: "Avere una squadra che è stabilizzata sotto il profilo sportivo ci permette di guardare alle altre cose che contano nel futuro del Milan. Prima di tutto lo stadio, non vorrei sembrare ripetitivo ma senza uno stadio moderno ed efficiente il futuro del Milan sarà molto più difficile. Poi le sponsorizzazioni, di cui abbiamo bisogno per riportare il bilancio del club su terreno positivo. Quindi tre tasselli, ma il primo naturalmente è quello sportivo, e sono molto confortato dal sapere che Stefano Pioli rimarrà ancora con noi per i prossimi due anni".