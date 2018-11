Scaroni: "Non so dove sia finito Yonghong Li. Su Berlusconi e Galliani..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno rossonero, Paolo Scaroni, ha parlato così di Berlusconi, Galliani e Yonghong Li: "Ho una quota del Vicenza e quando abbiamo battuto il Monza sembravamo il Real. Adriano è un tifosissimo rossonero e un grande esperto di calcio, se parla lo ascolto. Berlusconi mi chiama ogni tanto, ha le sue idee, molto decise. Mr.Li? Non so dove sia finito. A posteriori non è stata un’operazione di successo né per il Milan né per lui".