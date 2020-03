Scaroni: "Non sono ottimista sulla conclusione del campionato"

Il presidente Paolo Scaroni, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e delle inevitabili ripercussioni che avrà anche sul mondo del calcio: "Il governo sta affrontando una situazione mai vista - ha dichiarato - quindi prima di dare giudizi negativi ci penso dieci volte, ma i governi in queste situazioni di allarme devono parlare per decreti, per decisioni che restano riservate fino all’ultimo e non girano ore prima. Porte chiuse? In un momento in cui noi italiani siamo costretti a stare molto più in casa, vedere le partite in tv è un piacere. A tribune vuote sono meno belle, ma io il gol di un campione come Dybala me lo sono goduto, poi certo avrei preferito che lo segnasse il Milan. Togliere il calcio significa aggiungere un’altra privazione. Se necessario lo faremo. Il campionato si concluderà? Non sono ottimista, purtroppo: siamo talmente in tanti coinvolti nel calcio che un rischio di contagio c’è, anche se è vero che nessuno è più monitorato dei calciatori. Però ho anche visto che quando si segna, ci si bacia e ci si abbraccia come prima, cosa che dovrebbe essere evitata".