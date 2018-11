Scaroni rivela: "Con Marotta non c’è mai stata trattativa e lo stesso vale per Paratici"

Paolo Scaroni, numero uno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha rilasciato queste parole sull'Inter e su Marotta: "Il prossimo derby voglio vincerlo, ma quando gli interisti non sono un mio competitor diretto non ho ostilità particolari. Contro il Tottenham tifavo per loro. Mi piacciono perché sono grandi, grossi e forti. Ma per essere l’anti Juve hanno troppi inciampi. Con Marotta non c’è mai stata trattativa, avevamo già scelto il nostro a.d.. Lo stesso vale per Paratici: l’ho visto una volta, ma allo stadio".