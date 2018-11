Scaroni smentisce: "Elliott non sta cercando un socio di minoranza"

Negli ultimi giorni, si è parlato molto della possibilità che Elliott stia cercando un socio di minoranza per la gestione del Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato su questo tema: "Non ci sono trattative, zero, nessun socio in vista e nemmeno lo si cerca. Elliott (che ieri ha smentito ufficialmente, ndr) ha un disegno di ampio respiro da realizzare in 3-5 anni. Deve prima creare valore se un giorno vorrà disinvestire. È quello che un fondo fa di mestiere e i loro numeri, dal 1978 a oggi, dicono che lo fanno benissimo. Se poi arriva un compratore fantastico chissà, ma ora non esiste una simile prospettiva. Gordon Singer segue attentamente la parte investimenti, acquisti e cessioni".