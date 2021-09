Scaroni sui meriti di Pioli: "Il mister ha creato una squadra vera"

In merito al progetto Milan, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha dichiarato a RaiRadio1: "Ieri in campo con 8 calciatori tra i 22 e 23 anni? La strategia del nostro azionista è questa, così come della dirigenza e di Stefano Pioli. Il mister ha creato una squadra vera, che c'è sempre, aggressiva e divertente, forse proprio perché è giovane. Pioli non è mai stato in bilico, il progetto è sempre stato a lungo termine. Ci siamo rattristati quando abbiamo perso male, ma nessuno ha mai messo in discussione Pioli. Se la conferma di Pioli è un vantaggio per il Milan? È un vantaggio che si vedrà alla lunga, la capacità di essere sempre squadra in campo è una caratteristica che stiamo dimostrando ed è merito del mister".