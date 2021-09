Seedorf: "Resta l'orgoglio di quello che ho fatto come allenatore del Milan"

Dalle colonne di Tuttosport, l'ex rossonero Clarence Seedorf ha parlato del ritorno in Champions League del Milan. L’ultima volta fu proprio con l’olandese in panchina: "Mi spiace sia passato così tanto tempo, perché eravamo in grado, se la società allora avesse fatto altre scelte, di non rimanere fuori per sette anni fuori da questa manifestazione. E resta l’orgoglio di quello che ho fatto come allenatore del Milan".