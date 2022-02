Serafini: "L'idiosincrasia del Milan, Inter stanca, Napoli imbarazzante"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a Sportitalia sulla lotta Scudetto: "L'Inter ha un momento di stanchezza, perché ha perso il derby, ha perso con il Liverpool e con il Sassuolo, ci sta che ci sia un momento di flessione. Il Milan ha questa idiosincrasia in queste partite che sembrano scontate. Quello che sorprende di più però è il Napoli: le forti rose dove sono? Non è che il Napoli abbia fatto fatica, non l'ha mai vista contro il Cagliari. E' stato imbarazzante quello. Milan? Mentalmente questa è una squadra che ci sorprende in positivo, nelle partite importanti è sempre molto in tensione. Il Milan quest’anno di scontri diretti ne ha sbagliati pochi ma ha perso troppi punti contro squadre che sulla carta sono inferiori. Questa gara contro la Salernitana mi ha ricordato quella di Firenze. Se prendi due gol dall’ultima in classifica è un problema e non hai capito che bisogna giocarsi anche queste partite. Vedo un po’ di superficialità".