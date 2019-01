Serafini: "Milan imbattuto senza Higuain? Non è un caso..."

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan TV in merito al dato statistico che recita che il Milan, senza Higuain, è imbattuto in questa stagione: "I risultati questo dicono. E' evidente che c'è uno sblocco psicologico o tattico senza Higuain. Perchè Cutrone si integra meglio con gli esterni d'attacco. Non è un caso che, oggi, i gol arrivino dalle due ali. Il Milan ha una struttura tattica che non premia il centravanti, chiunque esso sia".