Serafini sul mercato: "Il Milan prenderà quattro giocatori"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Luca Serafini ha analizzato il momento del Milan: "La squadra ha deciso di rimboccarsi le maniche e ripartire. Io penso, comunque, che già prima degli infortuni di Biglia e Bonaventura si cercasse un centrocampista, adesso sono due. Servono anche un difensore e un attaccante oltre a Paquetà. Almeno quattro giocatori il Milan li prenderà". Una considerazione anche sul mercato e il possibile ritorno di Ibrahimovic: "Bocciati Balotelli e Pato, io so che Gattuso non ha il problema della gestione dello svedese e anzi lo vede come un grande rinforzo. La tesi di Cutrone 'chiuso' non la condivido: gli attaccanti sono solo due e hanno entrambi avuto problemi fisici, quindi la questione dello spazio è fuori discussione. Con Ibrahimovic e Higuain insieme in rosa, poi, non vedo perché un giovane attaccante come lui non dovrebbe imparare e crescere".