Serafini sul Milan: "Gattuso non può fare di più in questa situazione. Montolivo? Rino non lo mette perchè si sta allenando male"

Luca Serafini, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha commentato così il momento negativo del Milan di Gattuso: "Sono sempre stato critico con la società, la squadra, il mercato. Ma onestamente Gattuso non può fare di più in questa situazione, da un mese manda in campo i meno peggio. Gattuso è tutto tranne che autolesionista, è molto chiaro che non mette Montolivo perchè si sta allenando male, con poca voglia e poca determinazione, quindi non gioca e piuttosto mette Calabria".