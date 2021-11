Serginho su Theo: "A sinistra non c'è nessuno come lui. Abbiamo caratteristiche diverse"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Serginho ha parlato di Theo Hernandez. Queste le sue parole: “A sinistra non c’è nessuno come lui. Siamo diversi. Lui ha le sue qualità e io le mie. Qualche idea in comune c’è, ma Theo ha tutt’altro stile: a me piaceva andare sul fondo e crossare, lui entra in area e tira. Si fa metri di campo palla al piede, a me piaceva essere lanciato da Andrea. In comune, però, abbiamo l’aggressività e l’indole offensiva”