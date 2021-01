Serginho sul derby: "Il Milan sa come affrontare le grandi partite"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex rossonero Serginho, il quale ha parlato del Milan e del derby di questa sera: "È un k.o. che brucia - ha dichiarato in merito alla sconfitta con l’Atalanta - anche se va detto che il Milan ha perso contro una delle migliori squadre italiane. Sono sicuro che Pioli toccherà le corde giuste. La squadra ha cambiato volto con Ibra, ma anche grazie al suo lavoro: ha dato un’identità di gioco chiara e la capacità di credere nei propri mezzi. Il Milan oggi sa come affrontare le grandi partite. La strada è tracciata, Maldini ha fatto un grandissimo lavoro. Si è adattato alla filosofia della proprietà: giovani per costruire un progetto vincente. Il Milan sogna in grande grazie a lui. Stasera sarà test scudetto? Sì. Il distacco in classifica è minimo e gli effetti di un derby non vanno sottovalutati. Ma vinciamo noi".