Shaw, terzino Manchester United: "Presi un tunnel da Pogba e Ibra mi prese in giro per tre settimane"

Intervenuto ai microfoni di Soccer Am Luke Shaw, terzino del Manchester United, ha parlato di un aneddoto che lo lega a Ibrahimovic e Pogba. Queste le sue parole: "Durante un allenamento stavamo facendo una partitella con le porticine. Per non fare segnare Pogba mi sono messo davanti alla linea con le gambe chiuse ma con un gioco di prestigio riuscì a farmi un goal facendomi tunnel. Tutti i compagni mi hanno massacrato soprattutto Zlatan che mi ha preso in giro per tre settimane"